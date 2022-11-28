الرياض 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واس:واكب نادي الصقور السعودي الأحداث اليومية ومسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، عبر البرنامج التلفزيوني المباشر «قرناس»، الذي يبث بدءاً من اليوم وحتى نهاية المهرجان، و يقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.ويقدم البرنامج الإعلامي عبدالرحمن العابسي، وعلى مدى 60 دقيقة، يقدم لمشاهديه من الصقارين والمهتمين مجلة تلفزيونية منوعة عن الصقور، تتضمن أخباراً يومية متنوعة عن المهرجان، وقصصاً ولقاءات عن الصقور والصقارين من أرض المهرجان، كما يناقش مع ضيوف الحلقة إحدى القضايا والملفات التي تتعلق بالصقور.ويبث البرنامج عند الساعة السادسة مساءً، على عدد من القنوات التلفزيونية، وكذلك عبر البث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.ويحمل البرنامج اسم «قرناس» تيمناً بالصقر الذي تجاوز عمره العام وبدّل ريشه، ضمن جهود النادي لإبراز هواية الصيد بالصقور وتعريف المجتمع بها، حفاظاً على الموروث الثقافي للمملكة وتقديمه بشكل عصري للجيل الجديد، ومواكبة أحداث مسابقات المهرجان لكل المهتمين، بما تحمله من منافسات ممتعة وقوية.وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور قد انطلق اليوم ، ويتضمن مسابقتي الملواح (400 متر) والمزاين المخصصة لاختيار أجمل الصقور، ويشارك فيها المحترفون والهواة السعوديون والدوليون، كأكبر تجمع للصقور والحدث الأضخم من نوعه على الخارطة العالمية، بجوائز إجمالية تصل إلى 30 مليون ريال.// انتهى //23:45ت م0191