الرياض 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسانطلقت - اليوم - أعمال النسخة الثانية من مؤتمر XP للموسيقى، الذي يأتي برعاية هيئة الموسيقى، ويستمر لثلاثة أيام في حي جاكس الثقافي بمحافظة الدرعية.ويسعى المؤتمر الذي يقام سنوياً في الرياض إلى تطوير صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط عبر أربعة محاور أساسية، هي الموهبة، والمشهد، والتأثير، والابتكار، إضافةً إلى تقديمه باقة واسعة من المبادرات والندوات الحوارية، وورش العمل الإبداعية، بهدف بناء نظام بيئي موسيقي مزدهر، حيث يوفر المؤتمر بيئة اتصالية بين الموسيقيين المحليين والدوليين، تمكنهم من التعلّم والنمو سوياً لتحسين الصناعة الموسيقية.وشهد المؤتمر في يومه الأول مجموعة من المبادرات والبرامج الموسيقية المصاحبة تمثلت في ورش عمل، وركن صناعة آلة القانون، إضافة لفعاليات تُسهم في خلّق بيئة تعليمية واتصالية لتمكين المواهب المحلية من الاندماج مع المحترفين الموسيقيين وتطوير قدراتهم كمبادرة صوت السعودية و التي تبحث عن أفضل المنتجين والمغنيين الصاعدين ، بينما التقى المهتمون برواد الثقافة الموسيقية وناقشوا معهم كل ما يخص الصناعة الموسيقية.وأدت الفرقة الموسيقية الوطنية على أحد مسارح XP وصلة غنائية جمعت أروع الأغاني السعودية القديمة والجديدة.يشار إلى أن رعاية هيئة الموسيقى للمؤتمر تأتي ضمن جهودها في تطوير القطاع الموسيقي بالمملكة، عبر استقطاب أفضل المنصات الموسيقية العالمية، ودمج المواهب المحلية بنظيرتها الدولية، وخلق حوارات إبداعية تسهم في تزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة.// انتهى //23:59ت م0193