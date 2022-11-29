اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الثلاثاء 1444/5/5 هـ الموافق 2022/11/29 م واس
نيويورك 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 497.57 نقطة إلى 1.45% ليغلق عند 33849.46 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 62.18 نقطة إلى 1.54% إلى 3963.94 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 176.86 نقطة إلى 1.58% بواقع 11049.50 نقطة.
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