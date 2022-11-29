الدوحة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واستأهل المنتخب البرتغالي لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر، وذلك بعد فوزه على منتخب الأوروغواي 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة بالمسابقة.وسجل للبرتغال اللاعب برونو فيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 54، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.وبهذا الفوز رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب الأوروغواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثاني بثلاث نقاط.ويختتم المنتخب البرتغالي مبارياته بدور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية الجمعة المقبل، فيما يلعب منتخب أوروغواي مع نظيره الغاني في اليوم نفسه.// انتهى //00:51ت م0002