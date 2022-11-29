الخليل 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واساستشهد فلسطيني وأصيب العشرات بجروح برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم , خلال اقتحام بلدة بيت أمر في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني, باستشهاد الشاب مفيد أخليل وإصابة عشرين آخرين بجروح مختلفة في بلدة بيت أمر برصاص قوات الاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف، وعرقلت عمل سيارات الإسعاف خلال انتشال الجرحى.في السياق أصيبت طفلة فلسطينية في سلفيت بعد اعتداء قوات الاحتلال بالضرب عليها، في جريمة جديدة تضاف لمسلسل جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين.// انتهى //07:24ت م0010