الرياض 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى استقلال بلديهماولي العهد يطلق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياضأمير الرياض يثمن إعلان ولي العهد إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولينائب أمير الرياض: مطار الملك سلمان الدولي سيعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالميالجبير يعقد اجتماعاً مع لجنة الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبيالمجلس العالمي للسفر والسياحة يخطط لاستثمار 10 مليار دولار في المملكةالجبير يلتقي نائب رئيس المفوضية للاتفاق الأخضر والشؤون المناخيةالمملكة تشارك في "مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية"الجبير يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية للترويج لطريقة الحياة الأوروبية"هيئة الأمن السيبراني" تطلق النسخة الخامسة من برنامج "سايبر برو"«الأمن العام» ينبه على الالتزام بالوقت المحدد لأداء العمرةالأخضر يواصل استعداده لمواجهة المكسيك وكنو يكتفي بتمارين استرجاعيةوصول دفعة منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة حضرموت"صحة الرياض" تُنفّذ 1667 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية"منظّم المياه" يصدر عدداً من التراخيص لمقدمي الخدماتوزير العدل يعلن عن إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامينتذبذب أسعار الغاز في أوروبا مع تركز اهتمام السوق على الطقس والإمداداتوذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( إنجازات نوعية ): بمشروع نوعي يتوج تطور العاصمة لتكون بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، والذي يجعل الرياض على موعد جديد لتعزيز مكانتها الحضارية والاقتصادية بين العواصم الكبرى، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يعكس مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.وأضافت : المطار الجديد بمخططه العام الطموح ، سيسهم في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030 ، حيث سيكون واحداً من أكبر المطارات في العالم على مساحة تقارب 57 كم²، ومزود بالمرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين، وهكذا دائما مشروعات الخير والازدهار لحاضر ومستقبل وطننا الطموح.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الاهتمام الشامل) : باهتمام رسمي بلغ الآفاق، يقود ولاة الأمر، بحكمة واقتدار، مخطط النهوض الشامل بمدينة الرياض، الذي يسير اليوم في مساره الصحيح، مستهدفاً إدراج المدينة ضمن أفضل عشر مدن اقتصادية في العالم، وفق مستهدفات رؤية 2030 التي وعدت بتفعيل اقتصاد المدن، من بوابة استثمار المزايا النسبية لكل مدينة على حدة.وأضافت : وها هي الرؤية تفي بوعدها، بمشروعات عملاقة، تنتشر في ربوع العاصمة، وصولاً اليوم إلى إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، في خطوة ستجعل من العاصمة بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، ومركزاً لوجستياً عالمياً، فضلاً عن كونها جسراً يربط الشرق والغرب.وزادت : ولأنه يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيكون المطار من أكبر مطارات العالم، ببلوغه 57 كيلو متراً مربعاً، ويضم ستة مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلو متراً مربعاً من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية, يضاف إلى ذلك، أن المطار سيكون «استثنائياً» في الشكل والمضمون والأهداف المرجوة منه، فهو سيقام وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين، كما أنه سيعمل على تعزيز الربط الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتمكين المملكة من تحقيق استراتيجياتها الوطنية في عدة قطاعات، مثل السياحة والنقل، وتحقيق مستهدفاتها في تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز الصادرات.وختمت : وكغيره من مشروعات الرؤية، سيكون المطار الجديد ذات قيمة مضافة إلى المسارات الاقتصادية في العاصمة، بداية من مشروعات العقار، ومروراً بمشروعات تطوير البنية التحتية، وليس انتهاءً بمشروعات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وتبلغ القيمة المضافة للمطار ذروتها في قدرته على دعم جهود البلاد في تنويع الاقتصاد، والمساهمة بنحو 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع استحداث أكثر من مئة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعلي من مكانة المطار، والدور المحوري الذي سيقوم به في منظومة الاقتصاد الوطني.// انتهى //07:27ت م0011