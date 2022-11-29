إسلام آباد 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف عزمه على عدم السماح بزعزعة أمن واستقرار باكستان، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء على آخر عنصر إرهابي.واهتمت بمواصلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية في مناطق مختلفة من باكستان.وتطرقت إلى تأكيد باكستان حرصها على دعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والرخاء في أفغانستان.وفي الشأن الاقتصادي أخبرت عن التراجع القياسي الذي شهدته مؤشرات الأسهم الباكستانية بعد قرار البنك المركزي الباكستاني حول رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 16%.وعرجت صحف الثلاثاء على متفرقات منها على ارتفاع أعداد المصابين فيروس كورونا في الصين بمعدل قياسي خلال الأيام الأخيرة، وسقوط قتلى جراء هجوم إرهابي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //07:35ت م0012