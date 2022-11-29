الرباط 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إعلان المغرب عن إقامة صلاة الاستسقاء اليوم، بمختلف المصليات والمساجد الجامعة طلبًا للغيث.وسلطت الضوء على انطلاق أعمال الدورة 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، أمس بالرباط برئاسة المغرب، وبمشاركة وزراء وفاعلين من المجتمع المدني من 180 دولة، ومسؤولين بمنظمة اليونيسكو.وأخبرت صحف الثلاثاء عن التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف أول أمس فندقًا قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية، وأعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن تنفيذه.وأشارت إلى إعلان أستراليا عن تخفيض مستوى التهديد بالتعرض لهجمات إرهابية، بعد تراجع مخاطر قيام متطرفين بشن هجمات.وتطرقت الصحف المغربية إلى استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية ونزولها إلى أدنى مستوياتها لعام 2022.// انتهى //10:19ت م0014