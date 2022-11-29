المدينة المنورة 5 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي العلا والعيص.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والصويدرة، والفريش، والمندسة، وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.// انتهى //10:26ت م0015