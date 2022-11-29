المدينة المنورة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسحقق فريق مركز أطفال علماء المدينة المنورة مؤخراً، المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة الروبوفيست الدولية "فنون الروبوت"، التي شارك فيها 17 فريقاً، تأهلوا للتصفيات النهائية، وذلك بمقر كلية الأمير محمد بن سلمان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.وأوضحت المدير العام للمركز سمر أفندي، أن المركز يهدف إلى توجيه ميول الأطفال وتنمية إبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال العديد من البرامج العالمية والمبتكرة لتحقيق رسالة المركز.وبينت أن برنامج الروبوتكس يُعد أحد برامج المركز الأساسية الداعمة لتنمية المهارات العقلية والذهنية والقيادية للطفل باستخدامه المباشر للتكنولوجيا الحديثة، التي تؤدي إلى تعزيز مهاراته الدراسية وتحصيله العلمي، وتطوير قدراته الذاتية، وإكتسابه المهارات الهندسية وتنمية أفكاره الإبداعية من خلال اللعب والترفيه، مؤكدة سعي المركز للمشاركة في العديد من المسابقات العالمية.// انتهى //10:29ت م0016