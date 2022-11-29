القدس 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، بمطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأمم المتحدة بإرسال فرق حماية دولية من كافة مؤسساتها العاملة في فلسطين لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.وتداولت تصريحات ملك الأردن عبد الله الثاني، التي أكد فيها أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن حق تقرير المصير هو حق أممي.وتناولت استمرار الفعاليات الرسمية والشعبية لإحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم 29 نوفمبر من كل عام، بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.وتناقلت الصحف الفلسطينية مشاركة فلسطين في النسخة 17 من المؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي، الذي يعقد على مدار يومين، في العاصمة المنامة، بحضور أكثر من 700 شخصية مصرفية.// انتهى //10:34ت م0018