القدس 05 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م واساستشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، وأصيب العشرات بجروح خلال اقتحامات واعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي رام الله والخليل.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها باستشهاد شقيقين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عين شمال غرب رام الله .كما استشهد شاب فلسطيني ثالث وأصيب العشرات بنيران الاحتلال في بلدة بيت أمر قضاء الخليل، بعد اقتحام عشرات الآليات العسكرية التابعة للاحتلال البلدة، وسط إطلاق نار باتجاه منازل الفلسطينيين .// انتهى //10:39ت م0020