القاهرة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصة تصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.وسلطت الضوء على مطالبة 198 منظمة فلسطينية ودولية، في مذكرة رفعتها للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.وتطرقت صحف القاهرة إلى تأكيد السلطات الصينية تمسكها بإستراتيجية (صفر كوفيد) الصارمة المتبعة فى البلاد منذ ٣ سنوات.// انتهى //10:41ت م0021