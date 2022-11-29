نجران 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس، ورشة عمل افتراضية بعنوان "التجارة الإلكترونية عبر الحدود في إطار معايير منظمة الجمارك العالمية".وتناولت الورشة الأهداف والمبادئ والتشريعات الرئيسية للتجارة الإلكترونية، وإستراتيجية التنفيذ والرقابة وبناء القدرات، إضافة إلى الإجراءات الجمركية على شحنات التجارة الإلكترونية الواردة عبر الحدود.// انتهى //10:46ت م0022