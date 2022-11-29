مكة المكرمة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسحققت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقدمًا، في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا.وعد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس هذا الإنجاز دليلًا على حرص الجميع لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الرئاسة تواصل طموحاتها لتصل إلى أعلى مراحل الجودة والتميز والإبداع في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.يذكر أن الجائزة تهدف لقياس مدى الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، وتسهم في تطوير الحوكمة الرقمية، وتطوير القدرات الرقمية وتركز على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية، حيث قامت الرئاسة بتطوير أعمالها الرقمية من خلال تعزيز مفهوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين.// انتهى //11:09ت م0024