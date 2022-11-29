القدس 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات التجريف لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جرافات الاحتلال اقتلعت نحو 100 شجرة زيتون في قرية حزما التي تتعرض أراضيها لعمليات استيطان واستيلاء مستمرة من الاحتلال، بهدف توسيع المستوطنات وشق طريق استيطاني، سيؤدي لالتهام مساحات واسعة من أراضيها .وفي نابلس والخليل أصيب العشرات من الفلسطينيين بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات نظمت للتنديد بجريمة قتل الاحتلال اليوم لثلاثة فلسطينيين في رام الله والخليل.// انتهى //16:17ت م0129