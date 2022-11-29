الخرطوم 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان "أوتشا"، إنه بسبب النقص الحاد في التمويل لأنشطة التغذية سيضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص تدخلاته من (165) مدينة إلى (45) مدينة حتى نهاية ديسمبر المقبل.وقال مكتب "أوتشا" في تقرير نشر اليوم أن الإجراء سيؤثر على 783 من مراكز التغذية المدعومة كما يؤثر على العلاج المنقذ للحياة ويزيد من مخاطر سوء التغذية الحاد والوفاة المحتملة بين 50 % من 1.7 مليون طفل حاليًا يعانون من سوء التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات.// انتهى //16:19ت م0130