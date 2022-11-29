الخرطوم 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير دولة ليبيا لدى السودان فوزي بومريس.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل آليات التعاون المشترك من أجل تطوير التبادل التجاري عبر الحدود المشتركة وفتح المعابر الحدودية بين البلدين، إضافة إلى ترتيبات تبادل فتح القنصليات العامة بكل من مدينة الفاشر السودانية والكفر الليببة.// انتهى //16:28ت م0132