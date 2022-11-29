بروكسل 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي هانا نيومين، وذلك على هامش زيارة معاليه إلى مملكة بلجيكا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما تطرق اللقاء إلى موضوع الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، وقضايا الطاقة، وجهود المملكة الحثيثة تجاه الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي إقليميًا ودوليًا بما فيها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.// انتهى //16:34ت م0133