تبوك 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة ما شهدته مدن ومحافظات المنطقة اليوم من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، حاثاً الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع, سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.// انتهى //16:36ت م0134