الدوحة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واستواصلت المتعة والإثارة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 النسخة الـ 22 من المونديال، وشهدت مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات العديد من المفاجآت، لكن المونديال لم يبح بكامل أسراره واحتفظ بها إلى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.ومن أصل المنتخبات الـ 32، تمكنت منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال فقط من حجز بطاقات التأهل المباشر إلى دور الـ 16 بعد تحقيقها الفوز الثاني على التوالي، بينما تأكد خروج منتخبي قطر وكندا بشكل رسمي من دائرة المنافسة.وشهدت الجولة الثانية تسجيل حضور جماهيري قياسي بلغ نحو 89 ألف متفرج في مباراة الأرجنتين والمكسيك، التي أقيمت على ملعب لوسيل، كما شهدت تسجيل 40 هدفاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأهداف المسجلة حتى الآن في المونديال إلى 81 هدفاً، الجولة الأولى شهدت تسجيل 41 هدفاً، وتصدر اللاعبان الإكوادوري أينير فالنسيا والفرنسي كيليان مبابي صدارة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منها.واحتسبت خلال الجولة الثانية ركلة جزاء واحدة وكانت لصالح المنتخب السعودي في مباراته أمام بولندا وأضاعها اللاعب سالم الدوسري، أما الجولة الأولى فشهدت احتساب 8 ركلات جزاء تم تسجيل 6 منها وإضاعة اثنتين، كما شهدت هذه الجولة إشهار 57 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين، الأولى لحارس مرمى منتخب ويلز واين هينيسي والثانية لمدرب كوريا الجنوبية باولو بينتو.وعلى مستوى النتائج شهدت الجولة الأولى 12 مباراة بالفوز، و4 بالتعادل، والجولة الأولى 11 فوزاً و5 تعادلات.وشهدت الجولة الثانية تحقيق ثلاثة منتخبات فقط الفوز الثاني توالياً في البطولة والوصول إلى الدور الثاني، وهي فرنسا التي فازت على الدنمارك، والبرازيل التي فازت على سويسرا، والمنتخب الثالث هو البرتغال، الذي تفوق على الأوروغواي.وشهدت الجولة الثانية نتائج مخيبة لباقي المنتخبات العربية والآسيوية، فقد خسرت تونس أمام أستراليا بهدف دون رد، بعدما حققت تعادلاً ثميناً أمام الدنمارك في الجولة الأولى بدون أهداف، وسيلعب المنتخب التونسي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام منتخب فرنسا ولا بد له من تحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف وانتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى في مجموعته الرابعة بين الدنمارك وأستراليا.كما تلقى المنتخب القطري المستضيف خسارته الثانية وجاءت أمام السنغال، بعد الخسارة الأولى أمام الإكوادور ليودع المنتخب القطري المونديال بعد جولتين ويصبح ثاني منتخب مستضيف يتعرض للإقصاء من دور مجموعات كأس العالم، بعد جنوب إفريقيا عام 2010.كما تعرض المنتخب السعودي أيضاً إلى الخسارة أمام منتخب بولندا 2-0 في مباراة كان الأخضر الطرف الأفضل فيها من حيث الأداء، بعد أن كان حقق فوزاً في الجولة الأولى على الأرجنتين بـ 2-1، ولكن الفرصة ما تزال قائمة للتأهل إلى دور الـ16 في حال تحقيق الفوز على منتخب المكسيك في الجولة الثالثة، أو التعادل وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الأرجنتين مع بولندا.كما تعرض منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية إلى الهزيمة أيضاً، حيث خسرت اليابان أمام كوستاريكا بهدف دون رد، وخسرت كوريا الجنوبية من غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.// انتهى //16:37ت م0136