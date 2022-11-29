جدة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية وإقدامها اليوم على إطلاق النار وتنفيذ إعدامات ميدانية، راح ضحيتها الشقيقان جواد وظافر ريماوي، ومفيد اخليّل.وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة النكراء، التي تجسّد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددةً دعوتها المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.// انتهى //16:37ت م0137