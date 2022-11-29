جدة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واساستقبل فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، في إسطنبول أمس، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة للمنظمة.وأشاد الرئيس أردوغان بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة العاملة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، معرباً عن ترحيبه بتفعيل نظام الأفضلية التجارية الذي سيضطلع بدور فعال في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، حاثاً الدول الأعضاء الأخرى على الانضمام إلى النظام.وتطرق الرئيس للقضية الفلسطينية، ولا سيما التطورات الأخيرة المتعلقة بمدينة القدس، داعياً إلى القيام بعمل جماعي أكثر قوة لدعم القضية الفلسطينية.وشدد على ضرورة الاستمرار في معالجة القضايا العادلة للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قضايا القبارصة الأتراك والروهينغيا والإيغور والكشميريين، والأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم كل مساعدة ممكنة لجهود المنظمة في هذا الصدد.وأكد أردوغان ضرورة مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لجهودها الرامية إلى إصلاح المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها وتعزيز قدرتها ودورها.من جانبه عرض الأمين العام ، وجهات نظره حيال مجموعة من القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنظمة، ولا سيما التطورات السياسية بما في ذلك القدس، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية في الدول الأعضاء في المنظمة.وناقش البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدر أكبر من التعاون الإسلامي البيني في مختلِف المجالات، بما في ذلك مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.وقدم الأمين العام الشكر للرئيس على رئاسته الناجحة للجنة الكومسيك، ولا سيما ما بُذِل من جهود مكثفة بغية تحقيق نتائج ناجحة لهذه الدورة يتم بموجبها مراجعة وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.// انتهى //16:49ت م0140