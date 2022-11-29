الرياض 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أهمية مضاعفة الجهود بين الدول الإسلامية أعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" لتوسيع أفاق التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية.وقال في كلمته التي ألقاها أثناء رئاسته وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة (38) المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية إن تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الإسلامية يتطلب تعظيم الاستفادة المثلى من قدرات وإمكانيات الدول الإسلامية التي يجمعها رابط الدين والأخوة والمصير المشترك لمواجهة التحديات التي يعيشها العالم أجمع.وعقد معاليه على هامش زيارته إلى تركيا لقاءات ثنائية مع كلاً من: مع معالي وزير التجارة التركي محمد موش، ومعالي وزير الخزينة والمالية نور الدين نباتي، ومعالي رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الدكتور فخر الدين ألتون، ووزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ومعالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ومعالي وزير الاقتصاد العُماني الدكتور سعيد محمد الصقري، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري زيبرو دادا، ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني الدكتور جبريل إبراهيم محمد، ومعالي وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبدالله بن صالح كامل، ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركي رفعت أوغلوا، وكبرى الشركات التركية، ورؤساء هيئات واتحادات قطاع الأعمال.وتُعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري واحدة من أربع لجان دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تأسست في يناير عام 1981م في مكة المكرمة، وتضم في عضويتها (57) دولة في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى (5) دول بصفة مراقب يمثلون أربع قارات حول العالم.// انتهى //16:51ت م0141