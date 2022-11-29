تونس 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر بمقر السفارة اليوم، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، والأمين العام المساعد للمجلس والمعيّن مؤخراً في المنصب بمقر الأمانة في تونس عبدالله الشعلان.وتطرقا خلال اللقاء إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:51ت م0210