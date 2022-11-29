رام الله 5 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص الاحتلال الصهيوني الغاشم في مدينة رام الله بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال عملية اقتحام قرية المغير شمال شرقي رام الله، صاحبها إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع على الفلسطينيين.وكان ثلاثة فلسطينيين بينهم شقيقان قد استشهدوا برصاص الاحتلال في رام الله والخليل، إثر استهدافهم خلال اقتحامات واعتداءات لجيش الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد شهداء اليوم إلى أربعة شهداء بالضفة الغربية.//انتهى//21:03ت م0212