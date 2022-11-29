الدوحة 5 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسافتتحت اليوم منافسات بطولة كأس الفيفا للمشجعين، التي تنظمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية على هامش منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة حالياً في قطر.ويشارك في البطولة ممثلون عن جماهير المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال، في تجربة فريدة للاستمتاع بأجواء أول مونديال في الوطن العربي والشرق الأوسط.وتقام منافسات البطولة على ملاعب الكرة بحديقة البدع التي تستضيف مهرجان فيفا للمشجعين، بحضور عدد كبير من الجماهير ضمن مجموعة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة المنظمة والفيفا للآلاف من الجماهير التي حضرت من مختلف دول العالم لحضور منافسات المونديال.وتستمر منافسات البطولة من اليوم وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين والمنظمين ونجوم الكرة القدامى.وتقام كأس الفيفا للمشجعين بنفس نظام مباريات بطولة كأس العالم الحالية حيث تنقسم المنتخبات الـ32 على ثماني مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.وشهد حفل افتتاح البطولة حضور عدد كبير من الجماهير والنجوم ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم، وسط أجواء رائعة وحماسية، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع الحضور والفرق المشاركة، لتوثيق تلك اللحظة المميزة.ومن المنتظر أن تقام المنافسات بصورة يومية حيث بدأت اللقاءات بدور المجموعات، وستقام مباريات الدور الثاني بنظام لقاءات خروج المغلوب حتى الوصول إلى دور الثمانية ثم الدور نصف النهائي، وأخيراً تقام المباراة النهائية في الثاني من الشهر المقبل، وتلي المباراة النهائية حفل توزيع الجوائز على المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني.//انتهى//21:18ت م0214