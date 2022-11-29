الدوحة 5 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واستأهل منتخب هولندا إلى دور الـ16 بكأس العالم 2022، متصدراً المجموعة الأولى، بفوزه اليوم بـ 2 - 0 على نظيره القطري المستضيف الذي تعرض للهزيمة الثالثة على التوالي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البيت.ووضع المهاجم كودي جاكبو هولندا في المقدمة بتسجيله للهدف الأول عند الدقيقة 26، ليحرز هدفه الثالث على التوالي، ويتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينر فالنسيا في صدارة الهدافين، وأضاف اللاعب فرينكي دي يونج الهدف الثاني بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.وبهذا الفوز رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى سبع نقاط، ليضمن الصدارة، بينما كان منتخب قطر أول المغادرين من البطولة منذ الجولة الماضية.//انتهى//21:25ت م0216