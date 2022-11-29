الرياض 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسأعلن صندوق التنمية السياحي - اليوم - تحديد عددٍ من المواقع في جميع أرجاء المملكة، لتطوير مشاريع ضيافة وفق مفهوم عصري حديث.وتأتي هذه الخطوة ثمرة لإطلاق صندوق التنمية السياحي لـ "صندوق الاستثمار في الضيافة العصرية"، الذي أعلن عنه في بداية الربع الثالث من هذا العام بالشراكة مع شركة الضيافة "إنيسمور" وشركة الراجحي المالية، كما حصل الصندوق المؤسس حديثًا على اعتماد هيئة السوق المالية في المملكة.ويؤكد تأسيس هذا الصندوق المتخصص على التزام "صندوق التنمية السياحي" بالعمل على تطوير مشاريع أسلوب الحياة بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة للسفر والسياحة.ويستهدف "صندوق الاستثمار في الضيافة العصرية" استثمار 1,5 مليار ريال (400 مليون دولار) لتطوير مجموعة من الفنادق والمنتجعات العصرية في عدد من المواقع المحددة بالمملكة، سيكون صندوق التنمية السياحي المستثمر الرئيس بالتعاون مع "إنيسمور" التي ستتولى مهمة تشغيل مشاريع الضيافة التي ستحمل أسماء مجموعة من علاماتها التجارية، فيما تتولى "الراجحي المالية" مهمة إدارة تطوير الصندوق وجذب الاستثمارات.وفي هذا الإطار سيقوم "صندوق الاستثمار في الضيافة العصرية" بتسهيل عمليات تطوير أكثر من 10 فنادق عصرية في 10 مدن، التي ستسهم بدورها في استحداث المزيد من فرص العمل والارتقاء بمقومات قطاع الضيافة وعروضه في المملكة.وكان صندوق التنمية السياحي، وخلال مشاركته في فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في عام 2021، قد وقّع اتفاقية مع شركة "إنيسمور" لإطلاق مباحثاتهما حول إطلاق صندوق مخصص للاستثمار في قطاع الضيافة، تبع ذلك، توقيع كل من صندوق التنمية السياحي و"إنيسمور" و"الراجحي المالية" لاتفاقية ثلاثية في يوليو الماضي، لتأسيس هذا الصندوق، وعقب ذلك تم توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بالدخول في شراكات مع الصندوق المؤسس حديثًا.وتعد "إنيسمور" شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تدير 14 علامة تجارية، وتضم محفظة أعمالها 103 منشآت فندقية، بالإضافة إلى 144 منشأة فندقية قيد التطوير، وتشمل العلامات التجارية التابعة للشركة كلاً من: فندق “25 هاورز " و"ماما شيلتر" و"موندريان" "ذات هوكستون" و"ترايب" و"إس إل إس" و"إس أو" والعلامة التجارية المشتركة "وركنج فروم".وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري، أن هذا النوع من الشراكات يتيح إمكانية تطوير القدرات لتأسيس منظومة شاملة لقطاع السياحة والضيافة في المملكة، على ضوء أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية 2030، كما يلعب الشركاء دورًا مهمًا في التغلب على التحديات، وتحقيق التقدم في هذا المجال، مقدماً شكره لهيئة السوق المالية على اعتمادها لـ "صندوق الاستثمار في الضيافة العصرية".من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك لدى شركة "إنيسمور"، غوراف بوشان: "تعد شراكتنا مع صندوق التنمية السياحي وشركة الراجحي المالية فرصة عظيمة لنا لتقديم علاماتنا التجارية إلى قطاع الضيافة في المملكة، ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا، التي تشمل التوظيف والتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى توفير التجارب المتميزة الخاصة بعلامتنا التجارية في مجال أسلوب الحياة والتي من شأنها بناء علاقات وثيقة مع الزوار من داخل وخارج المملكة."بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة "الراجحي المالية وليد الراشد الحميد، أن المملكة تشهد تطوراً في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث يعد قطاع السياحة خير مثال على هذا التطور والنمو الذي يوفر فرصاً استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعكس هذه الشراكة الجهود المتضافرة للقطاعين العام والخاص لاقتناص فرص استثمارية جيدة مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مقدماً شكره لهيئة السوق المالية على تمكين المؤسسات المالية من تقديم منتجات متنوعة تحقق الأهداف المختلفة للشركات الاستثمارية.يذكر أن المملكة وفق رؤية 2030 تستثمر في مشاريع السياحة والضيافة، بهدف تحويل وتنويع اقتصاد المملكة بطريقة مستدامة.// انتهى //21:28ت م0218