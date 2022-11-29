جدة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، تحذيراً عالي الدرجة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، مع ارتفاع الأمواج، تشمل تأثيرها كامل المحافظة والأجزاء الساحلية خاصة.وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 12 من صباح يوم غد.وأهابت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار، وبأهمية الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.// انتهى //21:28ت م0219