الدوحة 5 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واستأهل منتخب السنغال إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، بعد تغلبه على الإكوادور 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولي بالمونديال.سجل للسنغال أولاً اللاعب إسماعيلا سار عندي الدقيقة 44 من ضربة جزاء، وعند الدقيقة 70 أضاف اللاعب كاليدو كوليبالي الهدف الثاني للسنغال، فيما جاء هدف الإكوادور الوحيد عند الدقيقة 67 عن طريق اللاعب مويسيس كايسيدو.وبهذا الفوز رفع المنتخب السنغالي رصيده لـ6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر المنتخب الهولندي، وجاء منتخب الإكوادور بالمركز الثالث برصيد أربعة نقاط ليودع البطولة بجانب المنتخب القطري متذيل الترتيب بدون أي نقطة.//انتهى//21:51ت م0223