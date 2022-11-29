نيويورك 5 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة بتبرع منتجي الأسمدة في روسيا بـ260 ألف طن متري من الأسمدة المخزنة في الموانئ والمستودعات الأوروبية، مما سيساعد على تخفيف الاحتياجات الإنسانية والحيلولة دون حدوث خسائر كارثية للمحاصيل في أفريقيا التي تشهد حالياً موسمها الزراعي.وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي اليوم، أن أول شحنة مكونة من 20 ألف طن متري من الأسمدة غادرت هولندا على متن سفينة MV Greenwich المستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي متجهة إلى ملاوي عبر موزمبيق.وأفاد دوجاريك، أن هذه الشحنة الأولى ستكون في سلسلة شحنات الأسمدة المتجهة إلى عدد من البلدان الأفريقية الأخرى في الأشهر المقبلة، مؤكداً أن الأمم المتحدة تواصل بذل جهود دبلوماسية مكثفة مع جميع الأطراف لضمان تصدير المواد الغذائية والأسمدة الحيوية من أوكرانيا والاتحاد الروسي المعفاة من أنظمة العقوبات دون عوائق إلى الأسواق العالمية.//انتهى//21:53ت م0224