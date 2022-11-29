واشنطن 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم في بوخارست، وزير الخارجية السلوفاكي والشؤون الأوروبية راستيسلاف كاير، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول حلف الناتو المنعقدة برومانيا.وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في تنويع مصادر الطاقة والأمن الإقليمي.// انتهى //23:47ت م0236