الرياض 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسأنهت وزارة الداخلية إجراءات عدد من أسر شهداء رجال الأمن من جميع مناطق المملكة، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، وذلك لتمكينهم من مساندة المنتخب السعودي بحضور مباراته أمام منتخب المكسيك، غدًا الأربعاء، في كأس العالم 2022 بدولة قطر الشقيقة.يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها وزارة الداخلية في رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتمكينهم من حضور الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية.// انتهى //23:48ت م0237