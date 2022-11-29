الرياض 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسوقعت هيئة الموسيقى - اليوم - اتفاقية شراكة مع بيت العود العربي، للتعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب الموسيقي.وجرت مراسم التوقيع ضمن مؤتمر XP المقام في حي جاكس بمحافظة الدرعية، حيث مثّل الهيئة رئيسها التنفيذي المكلف سلطان البازعي، في حين مثّل بيت العود العربي مؤسسة العازف العراقي نصير شمّة.وتضمنت الاتفاقية عدة مجالات للتعاون، منها تأسيس مشروع بيت العود العربي مع هيئة الموسيقى ومقره حي جاكس بالدرعية، والإشراف على أعمال التأسيس والتشغيل واستقطاب أفضل الكوادر الأكاديمية والمهنية، وإعداد المناهج والدروس اللازمة لتعليم الآلات الموسيقية، وتأسيس ورشة لتصميم وتصنيع الآلات الموسيقية، إلى جانب تأهيل المتدربين وصقل مواهبهم.وتأتي الاتفاقية في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الموسيقى، لاستقطاب الكوادر الموسيقية الإقليمية والعالمية، وتأسيس مناهج تعليمية أكاديمية بمعايير عالمية، لتعزيز الصناعة الموسيقية في المملكة، وتطوير قطاع الموسيقى وتأهيل وتمكين المواهب المحلية بمختلف اتجاهاتها وتخصصاتها الموسيقية.// انتهى //23:49ت م0238