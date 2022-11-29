واشنطن 5 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بوخارست، اليوم، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول حلف الناتو المنعقدة في رومانيا.وناقش الجانبان خلال اللقاء أولويات اجتماع أعضاء الناتو المقبل، إلى جانب بحث الدعم المستمر لعملية انضمام فنلندا والسويد للحلف.//انتهى//23:52ت م0239