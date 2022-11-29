عام / كلية الملك فهد الأمنية تحقق المركز الأول في فئة مهارات القيادة بمهرجان المانعية
الثلاثاء 1444/5/5 هـ الموافق 2022/11/29 م واس
بريدة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واس
ضمن مشاركة كلية الملك فهد الأمنية في مهرجان المانعية بمنطقة القصيم، حقق العقيد شاكر التويجري المركز الأول في فئة مهارات القيادة في حلبات سباق السيارات (الأوتوكروس) على مستوى الجهات المشاركة والثالث في الترتيب العام.
وتأتي المشاركة انطلاقاً من دور الكلية في رعاية ودعم منسوبيها وطلبتها، وكذلك من مسؤولياتها المجتمعية والتي تتضمن المحافل الرياضية.
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23:58ت م
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