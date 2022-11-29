بريدة 05 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م واسضمن مشاركة كلية الملك فهد الأمنية في مهرجان المانعية بمنطقة القصيم، حقق العقيد شاكر التويجري المركز الأول في فئة مهارات القيادة في حلبات سباق السيارات (الأوتوكروس) على مستوى الجهات المشاركة والثالث في الترتيب العام.وتأتي المشاركة انطلاقاً من دور الكلية في رعاية ودعم منسوبيها وطلبتها، وكذلك من مسؤولياتها المجتمعية والتي تتضمن المحافل الرياضية.// انتهى //23:58ت م0240