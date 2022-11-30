المدينة المنورة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة؛ انطلاق فعاليات "جولة مسك" التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ويحتضنها مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات على مدار يومين في المدينة المنورة.واطّلع سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارته للمعرض المصاحب، على فعاليات جولة العروض التعريفية التي تنظمها "مسك" في إطار احتفالية ذكرى 10 سنوات على تأسيسها، واستمع سموه إلى شرح مفصّل عن أنشطة وبرامج ومبادرات مسارات مسك وأبرز منجزاتها، بالإضافة إلى تقديم ورش العمل التخصصية وجناح "مدينة محمد بن سلمان غير الربحية" وشركة مانجا للإنتاج بالإضافة إلى معرض الصور لرحلة المؤسسة.وأكد الرئيس التنفيذي للبرامج في مؤسسة مسك، المهندس عمر النجار، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن برامج مسك تمكنت على مدار 10 سنوات من صناعة قادة استثنائيين مؤهلين لقيادة التحول في المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة خرّجت 180 قائدًا مؤهلًا من أصل أكثر من 20 ألف متقدم.وأضح النجار أن مسك خلقت الفرص لملايين الشباب واستثمرت طاقاتهم الكامنة ودعمت رواد الأعمال الشباب وشركاتهم الناشئة، واستطاعت أن تحدث نقلة نوعية في القطاع غير الربحي من خلال تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية بما يضمن الاستدامة ويُعظّم قيمة العطاء.وفي ذات السياق، شهد الأمير سعود بن خالد الفيصل، المناظرة الختامية لبرنامج صوت الشباب لعام 2022م، أحد مخرجات مسار مسك للمجتمع الذي يُعنى بتحفيز وتنمية دور الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين، وتزوّد بمهارات الحوار والمناظرة والتفكير الناقد بصورة تمكنهم من تمثيل صوت الشباب في المنطقة. وكرّم سموه أعضاء الفريق الفائز في المناظرة المعنونة بـ " القدرات البشرية في القطاع غير الربحي"، وهم: بشرى الحربي وريناد الفراج وفتون الحيداني، كما كرم سموه أعضاء الفريق الحاصل على المركز الثاني، وهم: سعاد الشمري ومنال العنزي وميعاد الشمري.يذكر أن فعالية جولة مسك شهدت تسجيل أكثر من 2000 مشارك، حيث تقدم الجولة 5 جلسات حوارية تشمل عددا من الموضوعات، من أبرزها أثر تمكين طاقات الشباب في رحلتهم المهنية، وتمكين القادة بين الحاضر والمستقبل، ومفهوم الهوية بين الأفراد والمؤسسات،كما تقدم الجولة ورش عمل تخصصية في عدد من المجالات المتنوعة، من بينها فن التصوير بالهاتف الذكي والعلامة التجارية الشخصية، مقدمة لفن الديكوباج، والعمل المهني في القطاع غير الربحي.// انتهى //00:19ت م0002