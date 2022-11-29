اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الأربعاء 1444/5/6 هـ الموافق 2022/11/30 م واس
نيويورك 6 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 6.31 نقطة، 0.16%، إلى 3957.63 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 65.72 نقطة، 0.59%، ليغلق عند 10983.78 نقطة.
فيما سجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 3.07 نقطة، 0.01% إلى 33852.53 نقطة.
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