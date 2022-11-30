الدوحة 6 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستأهل المنتخب الأمريكي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بفوزه على نظيره الإيراني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية.بهذا الفوز، رفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الثاني، خلف المنتخب الإنجليزي متصدر الترتيب، فيما تجمد رصيد إيران عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب ويلز الترتيب برصيد نقطة.وسجل اللاعب كريستيان بولسيتش الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 39.ويلتقي المنتخب الأمريكي في دور الستة عشر مع نظيره الهولندي في الرابع ديسمبر المقبل.//انتهى//00:53ت م0006