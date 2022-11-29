الدوحة 6 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بفوزه على نظيره الويلزي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية.وافتتح اللاعب ماركوس راشفورد التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 50، قبل أن يضيف اللاعب فودين الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليعودراشفورد ويحرز الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68.وبهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى سبع نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة، ويضرب موعداً مع منتخب السنغال، وصيف المجموعة الأولى، يوم الأحد القادم في دور الـ16، فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في آخر الترتيب.وعقب تسجيله الأهداف الثلاثة في هذا اللقاء بات منتخب إنجلترا صاحب أقوى هجوم في المونديال حالياً بـ 9 أهداف خلال لقاءاته الثلاثة التي خاضها في المجموعة.//انتهى//00:57ت م0007