الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستطلق اللجنة السعودية لليوغا يوم السبت المقبل في جدة بطولة رياضة اليوغا آسانا، وهي البطولة الأولى من نوعها في الوطن العربي، وذلك في جامعة العلوم والتكنولوجيا بجدة ، بتواجد أكثر من 70 مشاركة.وأكدت رئيس اللجنة السعودية لليوغا، نوف المروعي، أن إطلاق البطولة النوعية والأولى من نوعها بالمنطقة ككل، يؤكد ريادة المملكة في ممارسة رياضة اليوغا بالمنطقة، والجهود التي تبذلها لنشر ثقافة ممارستها، مشيرةً إلى أن اللجنة نظمت معسكراً تدريبياً قبل موعد انطلاق البطولة بأسبوع كامل، بهدف إعداد وتجهيز المشاركات للتنافس على البطولة، والارتقاء بمستوى اللاعبات المشاركات.وأبانت المروعي أن الحُكام والحكمات اللذين سيتولون تحكيم البطولة هم من الدفعة الأولى من حُكّام رياضة اليوغا آسانا والتي احتفت اللجنة بتخريجهم قبل فترة وجيزة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، وبحضور خبراء من الاتحاد الآسيوي لرياضة اليوغا.// انتهى //02:44ت م0011