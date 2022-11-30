الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستستضيف حلبة كورنيش جدة بمواقفها الخارجية الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للسيارات, والتي يقيمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في منافسات الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن (تايم أتاك) خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر القادم .ويتوقع أن تشهد الجولة مشاركة واسعة نظراً للإثارة التي شهدتها الجولتين السابقتين في مدينتي الرياض والدمام بمشاركة أكثر من 212 متسابقاً، إذ يسعى الاتحاد من خلال البطولة إلى تلبية طموحات محبي وعشاق هذه الرياضة وتوفير بيئة مثالية تساعد على صقل وتطوير المواهب الوطنية وصولاً للعالمية، بالإضافة إلى توعية وتثقيف الشباب بأهمية ممارسة هذه الرياضات في الأماكن المخصصة لها.// انتهى //05:16ت م0013