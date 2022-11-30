الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير الكويتبأمر الملك.. تعيين 84 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائيالمملكة تؤكد امتثالها الكامل لجميع التزامات "اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية"المملكة تمدد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصريالجبير يلتقي رئيس لجنة "البرلمان الأوروبي للعدالة المدنية"المملكة مركز عالمي للتجارة والنقل وصناعة اللوجستيات العابرة للقاراتالأخضر يختتم استعداداته لمواجهة المكسيك الحاسمة بكأس العالمانطلاق أعمال القمة العالمية الـ 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحةالمملكة تمكن الشباب من صناعة التغيير السياحي في المستقبلجماهير الأخضر تنظم مسيرة في الدوحة قبل لقاء المكسيك الحاسم«سلمان للإغاثة» يسلّم 1.426 حقيبة شتوية للمتضررين من الفيضانات في باكستانوزير الاستثمار: قطاع السياحة لديه الإمكانيات لتوليد عوائد عالية على كل المستوياتوزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق برنامج "المصانع الرائدة"«سلمان للإغاثة» يوقع 3 اتفاقيات مشتركة لتنفيذ مشاريع صحية وبيئية لصالح اليمن"سدايا" تستعرض جهودها في المدن الذكية في منتدى البيانات الضخمة الدولي"هيئة النقل": التسجيل في "تحدي النقل" متاح حتى 4 ديسمبروزارة الاقتصاد والتخطيط تعقد ورشة عمل بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البرتغاليةوذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( نهضة سياحية): تضع المملكة تطوير قطاع السياحة من ضمن أولوياتها، حيث تعمل الجهات المعنية جاهدة على رفع مستوى القطاع السياحي لما له من تأثير على القطاعات الاقتصادية كافة، بينما يدعم صندوق الاستثمارات العامة بشكل مستمر هذا القطاع لتنميته وتعزيز برامجه، بما يتماشى مع رؤية 2030 الهادفة لجذب زوار الداخل وسياح الخارج عبر فعاليات متنوعة.وأضافت : وتأتي قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة، لتؤكد الاهتمام المتعاظم بهذا القطاع، بدليل أنها تشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأطراف أخرى من جانب وبين الشركات المختلفة من جانب آخر، وتتخطى قيمة تلك الاتفاقيات 50 مليار دولار. في وقت وقع صندوق التنمية السياحي وهيلتون اتفاقية تعاون لدعم إقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاق العديد من المشاريع الفريدة من نوعها في مجال الضيافة الترفيهية في الوجهات السياحية بالمملكة، ما يسهم في تطوير العديد من منشآت الضيافة والمعالم السياحية والترفيهية المستوحاة من متطلبات السياحة العائلية لتقديم تجارب ضيافة على أرقى مستوى.وختمت :وتشهد المملكة حاليًا نهضة تنموية شاملة، تشمل قطاع السياحة الذي يقدم أمثلة على أفضل فرص الاستثمار السياحي على مستوى العالم وأكثرها جاذبية، وذلك بعد أن فتحت أبوابها أمام الزوار الدوليين في عام 2019، كما يعد قطاع السياحة محركاً رئيساً لرؤية المملكة 2030.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( سقوط وشيك) : عيش إيران المنشغلة عن داخلها بتصدير الأزمات إلى الخارج، احتجاجات واسعة نتيجة للفقر والبطالة، ونقص الخدمات التي يعاني منها الشعب الإيراني؛ فحكومة الملالي الناشطة ببث سمومها في العالم، باعتبارها وكيلاً عن الشيطان، تركت مواطنيها يتجرعون الألم والمعاناة والحياة البائسة دون أي بوادر للإصلاح، بل هي أيام بؤس بعضها فوق بعض.. هكذا يصف الموطن الإيراني حياته في ظل حكومة قمعية تتفنن في تعذيب شعبها والتنكيل به.وأضافت : ويعبر الإيرانيون عن غضبهم بخوض معارك دموية بأيديهم، بعد نفاد صبرهم وفقدان الأمل بأي خطوة للإصلاح إلا باجتثاث هذا النظام المارق، وثمن ذلك حصيلة قتلى هائلة تعد بالآلاف، وهو معدل هستيري ينم عن حجم السخط الشعبي، وتزايدت إلى جانب ذلك حالات الانتحار لتصل إلى ثمانية أضعاف المعدل العالمي، والملاحظ أن هذه الحالات معظمها عبر إضرام النار في الأجساد، وهي أقسى حالات الانتحار، وهو ما يكشف عن مدى حالة الإحباط بسبب استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.وزادت : هكذا تنجلي الصورة عن مشهد إنساني لشعب مسلوب الإرادة، يباد أمام أنظار العالم دون حراك، بل وخرست الألسن التي جيشت وسائل الإعلام، وحركت الأساطيل وفتحت مخازن السلاح، وسيرت الطائرات إبان الربيع العربي، فالأهداف واضحة وإن لم تكن معلنة.وختمت : ولم يعد خافيًا المحاولات الإيرانية للخروج من أزمتها، بافتعال المشاكل مع دول الجوار؛ لصرف الأنظار عن الاحتجاجات الشعبية القائمة منذ أشهر، فهي تارة تهدد وتارة أخرى تلوح بالسلام، ما يؤكد حالات التخبط التي يعيشها حكم الملالي المسكون بالحقد والخرافة.// انتهى //06:32ت م0015