إسلام آباد 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مطالبة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لدعم الشعب الفلسطيني في وقف الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقه، والحد من توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.426 حقيبة شتوية للمتضررين، استفاد منها 9.982 شخصا في مناطق شهدادكوت، وبدين، ودادو بإقليم السند الباكستاني.وتناولت لقاء وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متقي مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر والذي ركز على مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت عن استلام الفريق أول عاصم منير مهام منصبه رئيساً لأركان الجيش الباكستاني.واهتمت في الشأن الاقتصادي تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن بلاده تمكنت من الخروج من مخاطر التخلف عن سداد الديون الخارجية.وتطرقت في الشأن الإقليمي فرض الصين المزيد من إجراءات الإغلاق للسيطرة على انتشار الموجة الجديد لكوفيد ـ 19.// انتهى //07:07ت م0018