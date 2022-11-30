إسلام آباد 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسلقي ما لا يقل عن عشرة إرهابيين مصرعهم وتم القبض على واحد بينما تمكن اثنان من الفرار، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية بناء على معلومات استخباراتية في منطقة "هوشاب" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا متورطين في تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية التي طالت قوات الأمن والمدنيين.وأضاف أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين، مؤكداً عزم قوات الأمن على مواصلة عمليات تطهير إقليم بلوشستان من نفوذ العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار الإقليم.// انتهى //07:25ت م0019