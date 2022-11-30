رام الله 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم عمليات التصعيد الإسرائيلي، التي أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية.وعرضت الإدانات الواسعة لاستمرار الاحتلال في سياسة القتل بحق الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيفه الاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية.وتداولت صحف الأربعاء تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يوم التضامن العالمي أنه لا يمكن ترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل، لذلك على المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وضرورة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، يؤدي لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه.واهتمت بدعوة وزير الاقتصاد الفلسطيني خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيزه من خلال تنفيذ قرارات القمم الإسلامية السابقة بشأن التعامل مع البضائع الفلسطينية.// انتهى //07:52ت م0020