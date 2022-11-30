رام الله 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مناطق متفرقة في القدس المحتلة، ورام الله، والخليل، ونابلس، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال شنت خلال اقتحامها عمليات مداهمة وتفتيش واسعة للمنازل الفلسطينية، وتخريب محتوياتها، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين بعد الاعتداء عليهم، وإغلاق العديد من الطرق الواصلة بين قرى جنين ورام الله.وأصيب فلسطينيان بجروح إثر اعتداءات المستوطنين على المركبات والمنازل الفلسطينية في الخليل ورام الله، وذلك بحماية من قوات الاحتلال.// انتهى //08:25ت م0022