تبوك 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //10:47ت م0037