بغداد 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساهتمت الصحف العراقية الصادره اليوم بالتغيرات التي طالت قيادات عليا في وزارة الداخلية العراقية والتي أتت بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني.وسلطت الضوء على دعوات جامعة الدول العربية للمجتمع الدولي لردع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة .وتناقلت التصعيد الأمني التي شهدته الضفة الغربية من بينها استشهاد اربعة فلسطينين في رام الله برصاص الاحتلال وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب إحدى المستوطنات في الضفة.‏ وتطرقت الصحف العراقية إلى المهمة الصعبة التي واجهت المنتخب التونسي في مباراته المرتقبة اليوم أمام المنتخب الفرنسي .// انتهى //10:50ت م0038